Solange Couto surge em clique raro ao lado dos filhos: "Os homens da minha vida"

A atriz Solange Couto encantou os seguidores ao recordar uma foto curtindo o dia nas piscina com os dois filhos

Nesta quinta-feira, 4, Solange Couto (65) aproveitou o dia de TBT para dividir com os fãs um registro especial ao lado dos filhos, Marcio e Benjamim (13).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um registro em que aparece curtindo o dia na piscina ao lado dos herdeiros, e aproveitou para se declarar para os seus "meninos", ressaltando que é sempre uma farra quando eles estão juntos.

"O #tbt de hoje é puro amor. Esses são os homens da minha vida, ao mesmo tempo, meus meninos. A farra sempre é boa quando esses dois estão juntinhos", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a recordação de Solange. "Tão lindos", disse uma internauta. "Família linda", escreveu outra. "Que delícia", falou uma seguidora. "Se parecem muito", observou mais uma. "Que momento maravilhoso", comentou uma fã.

Confira a foto de Solange Couto com os filhos:

Solange rebate críticas a sensualidade

Pouco tempo após participar do programa musical The Masked Singer Brasil, como a Capi, Solange Couto, eterna Dona Jura de novela O Clone (2001) esbanja sensualidade nas redes sociais. "Essa sensualidade é algo natural. Me entendi sensual na vida pelo olhar do outro."

Ela costuma compartilhar cliques divertidos e ousados em seu perfil do Instagram, e rebateu os comentários negativos sobre as fotos sensuais. "Me entendi como uma mulher que as pessoas achavam bonita pela fala dos outros. Me sinto livre porque sou assim, é natural, não é nada provocativo. Existem pessoas que se incomodam com isso sim, mas o incomodo é delas e fica com elas."

