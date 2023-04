Solange Couto esbanja beleza ao recordar cliques na praia ao lado do filho

Em dia de TBT, a atriz Solange Couto recordou algumas fotos curtindo o dia na praia ao lado do filho, Benjamim

Solange Couto (65) usou as redes sociais para recordar duas fotos em que aparece curtindo o dia ensolarado ao lado do filho, Benjamim, que está com 11 anos.

Nesta quinta-feira, 13, a atriz aproveitou o dia de TBT para compartilhar no feed do Instagram alguns cliques em que aparece com o herdeiro na praia, quando ele era menor.

Na primeira imagem, ela aparece ajoelhada na areia usando um biquíni estampado, enquanto Benjamim está de sunga. Já na segunda, a artista esbanja beleza ao surgir com um maiô branco enquanto caminha com o pequeno, que usa uma bermuda.

Ao dividir os registros, Solange falou sobre como ela e o filho amam a praia. "E no #tbt de hoje, eu e meu neném na praia. Amamos o mar, é um dos nossos programas. Então hoje deixo dois registros de quando ele era mais #neném ainda, e desfrutávamos da praia", disse a atriz.

Os seguidores elogiaram a postagem da artista. "Que lindos", disse uma fã. "Registros cheios de amor", falou outra. "Sempre maravilhosa", comentou uma terceira.

Confira o TBT de Solange Couto na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Cliques na piscina

Recentemente, Solange chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que aparece curtindo o dia na piscina.

Nos cliques, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir de biquíni, enquanto se refrescava na água. "Bom dia, boa semana, bons resultados, bom olhar para vida, boa perspectiva para os novos desafios e muita fé! Vai dar tudo certo!!! Beijos da Sol", desejou a artista na legenda da publicação.

