De biquíni fio-dental, Isis Valverde curte passeio de barco com amigas: ''Liberdade que grita''

Atriz Isis Valverde chama atenção de biquíni e ostenta beleza natural e corpaço escultural durante passeio de barco com amigas

A atriz Isis Valverde (35) iniciou esta terça-feira, 17, deixando os seguidores babando nas redes sociais ao postar novas fotos de biquíni!

Nas imagens, publicadas em sua conta oficial no Instagram, a artista, que viverá a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976) assassinada pelo marido nos cinemas, aparece em passeio de barco na companhia de duas amigas, Marcela e Luiza.

Esbanjando sua beleza, Isis aparece toda natural com uma roupa de banho preta cavada e com a parte de baixo de lacinho. Em uma das fotos, a famosa posou de saia em selfie no espelho empinando o bumbum, deixando suas curvas em evidência.

"A fatia da semana onde mais nos alimentamos de liberdade, aquela que chega sem borda ou canto, aquela liberdade que grita e você só abraça", escreveu Isis Valverde ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Sereias maravilhosas", "Gostosas", "Mulher, você é muito linda", "Que beleza", "Muito linda", destacaram os seguidores.

Confira as fotos de Isis Valverde em passeio de barco com amigas:

Isis Valverde é fotografada ao lado de empresário bonitão na Bahia

A atriz Isis Valverde atraiu os olhares durante as suas férias em Caraíva, na Bahia, ao ser vista circulando acompanhada do empresário Lucas Pedreira. De acordo com o Alô Alô Bahia, os dois foram vistos juntos em vários passeios pela região.

Isis estava em Caraíva desde o pós-réveillon e aproveitou a companhia de Lucas em várias ocasiões, incluindo idas à praia nos primeiros dias de 2023. Em um dos passeios, eles foram fotografados lado a lado.

Vale destacar que Lucas Pedreira é irmão de Marcio Pedreira, que é o marido da cantora Claudia Leitte. Por enquanto, Isis e Lucas não se pronunciaram sobre o flagra. A atriz está solteira desde que anunciou o fim do casamento com o modelo André Resende, que é o pai do seu filho, Rael.

