Isis Valverde é fotografada ao lado de empresário bonitão na Bahia

Novo affair?! Isis Valverde é flagrada durante passeio com empresário que é cunhado da cantora Claudia Leitte

A atriz Isis Valverde atraiu os olhares durante as suas férias em Caraíva, na Bahia, ao ser vista circulando acompanhada do empresário Lucas Pedreira. De acordo com o Alô Alô Bahia, os dois foram vistos juntos em vários passeios pela região.

Isis está em Caraíva desde o pós-réveillon e aproveitou a companhia de Lucas em várias ocasiões, incluindo idas à praia nos primeiros dias de 2023. Em um dos passeios, eles foram fotografados lado a lado.

Vale destacar que Lucas Pedreira é irmão de Marcio Pedreira, que é o marido da cantora Claudia Leitte. Por enquanto, Isis e Lucas não se pronunciaram sobre o flagra.

Isis Valverde está solteira desde que anunciou o fim do casamento com o modelo André Resende, que é o pai do seu filho, Rael.

Em Minas Gerais, Isis Valverde rouba a cena de biquíni cavado

Dona de uma beleza estonteante, Isis Valverde encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de biquíni! Curtindo dias de descanso na casa da família em sua cidade natal, Aiuruoca, em Minas Gerais, a artista mostrou como foi o final de semana.

Aproveitando o sol, a gata renovou o bronzeado à beira da piscina e ostentou seu corpaço escultural ao posar com look de banho marrom. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que já finalizou as gravações do filme em que interpreta a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), ainda surgiu tomando banho de ducha. “'Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido: A gente continua morando na velha casa em que nasceu'”, disse Isis.

