Em Minas Gerais, Isis Valverde rouba a cena de biquíni cavado: ''Que mulher linda''

Atriz Isis Valverde renova o bronzeado em dia de sol durante férias em Minas Gerais e arranca elogios dos fãs pela beleza e o corpão

Dona de uma beleza estonteante, Isis Valverde (35) encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de biquíni!

Curtindo dias de descanso na casa da família em sua cidade natal, Aiuruoca, em Minas Gerais, a artista mostrou como foi o domingo, 18. Aproveitando o sol, a gata renovou o bronzeado à beira da piscina e ostentou seu corpaço escultural ao posar com look de banho marrom.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que já finalizou as gravações do filme em que interpreta a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), ainda surgiu tomando banho de ducha.

“'Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido: A gente continua morando na velha casa em que nasceu'”, disse Isis Valverde na legenda ao publicar reflexão.

Os seguidores enalteceram Isis nos comentários do post. "A mais linda desse mundão, "Que mulher linda meu Deus", "Temos beleza aqui", "É linda demais", "E toda gostosa", "Diva sempre", "Maravilhosa, belíssima", disseram os admiradores.

Confira as fotos de Isis Valverde de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde brinca ao ser questionada sobre marido

Recentemente, Isis Valverde bateu um papo com os seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e mostrou seu bom humor ao comentar sobre a vida amorosa!

Nos Stories de seu Instagram, a artista foi questionada por uma internauta sobre o motivo de não mostrar mais o marido na web. Vale lembrar que Isis se separou do modelo André Resende, pai de seu filho, Rael, de 4 anos, em fevereiro deste ano. Os dois foram casados por três anos. Se divertindo com a pergunta, a famosa respondeu: "Porque, no caso, não tem mais marido", disse aos risos. Na legenda da postagem, ela ainda escreveu "À procura de um".

