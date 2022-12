Isis Valverde celebra fim das gravações de filme em que viverá Ângela Diniz: ''Muito orgulho''

Atriz Isis Valverde se despede das gravações de longa em que viverá a socialite Ângela Diniz, que foi assassinada pelo marido, Doca Street, em 1976

A atriz Isis Valverde (35) usou as redes sociais para se despedir de seu novo trabalho que chegará em breve nos cinemas!

Na quarta-feira, 30, a artista compartilhou sequência de registros celebrando o fim das gravações do longa de Hugo Prata em que vive a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street.

O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época, mobilizando movimentos feministas.

Em seu feed no Instagram, Isis publicou fotos ao lado da equipe e dos colegas de elenco, como Gabriel Braga Nunes (50), que interpreta o assassino, e Bianca Bin (32).

"Hoje me despeço dessa família linda que ganhou meu coração dia após dia, tantos corações batendo por UMA história. Quando terminei a última cena, tive a certeza que a paixão pelo que faço estava ali mais viva do que nunca, mais sedenta", começou escrevendo.

"Mergulhei em emoções adormecidas, acordei fantasmas do meu passado, fiquei com as emoções reviradas boa parte do tempo, mas quando o silêncio reinava e no set era somente existir, a magia me alimentava e a gratidão de poder fazer o que amo era nítida aqui dentro. Quero agradecer aos meus colegas, vocês foram divinos, obrigada por tanto e agradecer a equipe magnífica e delicada! Que trabalho lindo, estou MUITO orgulhosa!!! Que SORTE a minha"

Confira a declaração de Isis Valverde em clima de despedida:

Isis Valverde esbanja beleza ao recordar viagem à Bahia

Recentemente, Isis Valverde compartilhou em seu Instagram um vídeo relembrando a viagem que fez a Bahia. Esbanjando sua beleza natural, a atriz surgiu fazendo massagem, caminhando pela natureza e andando a cavalo durante sua viagem. “Uma Bahia pra chamar de minha. Breve tô de volta”, afirmou a artista na legenda do vídeo ao som da música “Calm Down” de Selena Gomez.

