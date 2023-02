De biquíni fininho, Priscila Fantin exibe a barriga sarada

Priscila Fantin deixa à mostra o decote poderoso e a barriga reta em foto só de biquíni fininho

A atriz Priscila Fantin (40) agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar nova foto apenas de biquíni. A estrela aproveitou o feriado do carnaval para renovar o bronzeado na área de uma piscina e registrou o momento para seus fãs.

Nas fotos, a artista deixou a barriga reta à mostra e também o seu decote poderoso. Para a ocasião, ela usou um biquíni verde com detalhes de estampa de oncinha. “Feriado, natureza, família, churrasco, música, cachoeira, bichos = nosso carnaval perfeito”, disse ela na legenda.

Atualmente, Fantin pode ser vista na reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo.

Priscila Fantin faz cirurgia

Há poucos meses, a atriz Priscila Fantin explicou qual foi a cirurgia que fez há pouco tempo. Há poucos dias, ela chamou a atenção dos fãs ao mostrar fotos no hospital e, agora, tranquilizou os seguidores sobre o que aconteceu. A estrela contou que fez uma cirurgia plástica para retirar o tecido mamário e colocar uma prótese de silicone e também aproveitou para fazer uma lipo a laser.

Fantin contou que decidiu fazer a cirurgia nos seios por causa dos efeitos do ciclo menstrual em seu corpo. Ela revelou que sempre sofreu muito com os sintomas neste período do mês e ficava incomodada com as limitações por causa das dores. Assim, ela decidiu fazer o procedimento para retirar o tecido mamário e substituir por uma prótese, pensando em seu bem-estar.