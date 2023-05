De biquíni e shorts, Larissa Manoela ostenta cintura fininha ao curtir dia de sol: "Linda"

A atriz Larissa Manoela chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpo sarado

Larissa Manoela (22) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Aproveitando o dia ensolarado, a atriz surgiu na web usando um biquíni e um shorts, deixando sua cintura fininha em destaque. Além disso, ela apareceu nas imagens com um caderno, e revelou que está se preparando para um novo trabalho.

Sem dar muitos detalhes sobre a nova personagem, Larissa contou que nesta segunda-feira, 8, começa a gravar o filme 'Traição Entre Amigas', e aproveitou sua folga para decorar suas falas. "E cá estou eu… mergulhando em mais uma versão de mim!", revelou.

A atriz ainda contou que esse ano gravará mais filmes. "Um novo ciclo se inicia amanhã e eu tô aqui usando meu tempo e minha folga pra decorar meus textos e me inundar de uma nova e deliciosa personagem. Esse ano é o ano dos filmes! E amanhã começam as filmagens de "Traição Entre Amigas" em breve mais um nos cinemas pra vocês!", completou ela.

Vale lembrar que Larissa está longe da televisão desde o fim da novela Além da Ilusão, sua primeira protagonista na Globo.

Confira a publicação de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Leia também:Larissa Manoela impressiona ao exibir corpão durante treino pesado na academia: "Inspiração"

Novas fotos com o namorado

Recentemente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach encantaram seus seguidores ao publicaram fotos românticas. O casal surgiu em clima de romance durante uma viagem a Curitiba.

A estrela da novela "Além da Ilusão" e o ator de "Cara e Coragem" posaram em frente ao Jardim Botânico no pôr do sol. "Cada dia mais lindo com você. Minha escolha!", escreveu Larissa em seu Instagram se declarando para seu noivo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!