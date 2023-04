Larissa Manoela impressiona ao exibir corpão durante treino pesado na academia: "Inspiração"

A atriz Larissa Manoela chamou a atenção dos seguidores ao mostrar seu treino pesado após voltar a treinar

Larissa Manoela (22) impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 25, ao compartilhar um vídeo mostrando seu corpo definido.

A atriz, que estava um tempo sem praticar atividade física, contou aos fãs que voltou a treinar na academia, e chamou a atenção ao dividir alguns trechos de seu treino pesado.

Na gravação, Larissa aparece usando um top e uma calça legging preta, deixando em destaque sua barriga chapada e suas pernas torneadas. Já na legenda da publicação, ela falou sobre voltar a se exercitar. "Esquece que eu tô de volta e a volta é brabaaa. Hoje teve LARITREINO", celebrou a artista.

Os internautas rasgaram elogios para a famosa. "Tá doido. Meu sorvetinho tá ficando monstra demais", comentou André Luiz Frambach (26), namorado de Larissa. "Minha diva", escreveu a apresentadora Maisa Silva. "O corpo escultural", falou uma seguidora. "Você é inspiração", disse uma fã.

Confira o vídeo do treino de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Fotos de biquíni

Na última sexta-feira, 21, Larissa Manoela chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpo sarado. Nos três cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece com uma boia na piscina, usando um biquíni sem alças rosa e laranja, deixando em evidência sua barriga negativa.

Mas se engana quem acha que a namorada do ator André Luiz Frambach está aproveitado o feriado para descansar. A artista contou aos fãs que as fotos foram feitas em outro dia, e hoje ela está trabalhando. "É feriado mas a verdade é que essas fotos são de outro dia, tô trabalhando graças a Deus", disse ela na legenda da publicação.

