Larissa Manoela esbanja beleza ao postar cliques de biquíni: "Maravilhosa"

De biquíni sem alças, a atriz Larissa Manoela ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço na web

Larissa Manoela(22) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpo sarado.

Nos três cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece com uma boia na piscina, usando um biquíni sem alças rosa e laranja, deixando em evidência sua barriga negativa.

Mas se engana quem acha que a namorada do ator André Luiz Frambach (26) está aproveitado o feriado para descansar. A artista contou aos fãs que as fotos foram feitas em outro dia, e hoje ela está trabalhando. "É feriado mas a verdade é que essas fotos são de outro dia, tô trabalhando graças a Deus", disse ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios dos internautas. "Linda e maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Como queria estar VS como estou", brincou uma fã, em referência a legenda da atriz.

Confira as fotos de Larissa Manoela de biquíni na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa "assusta" fãs com declaração para o namorado

Na última segunda-feira, 17, Larissa completou nove meses de namoro com André Luiz Frambach, e fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais. Ela publicou uma sequência de cliques em que aparece em clima de romance com o amado e fez uma linda declaração de amor ao falar sobre os noves meses que os dois estão juntos.

Ao fazer a postagem, Larissa assustou os fãs ao desejar "feliz uma gestação", mas ela explicou que usou a frase porque eles estão juntos há nove meses. "[...] Feliz uma gestação! Não porque tô grávida viu galera and sites de fofoca, mas porque já são 9 meses contigo meu peixão kakakaka. TE AMOOOOOOO @andreluizframbach. Da sua namorada, noiva, melhor amiga, confidente, sorvetinho e maluquinha favorita", escreveu.

Nos comentários, os fãs confessaram que levaram um susto com a declaração, achando que eles teriam um filho. "Que susto, garoto", disse uma seguidora. "Primeiro achei que era um término, depois achei que ela estava grávida", confessou outra. "Levei um susto", falou uma fã.

