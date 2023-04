Larissa Manoela dá 'susto' em fãs ao se declarar para o namorado, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela fez um textão apaixonado ao comemorar nove meses de namoro com o ator André Luiz Frambach

Larissa Manoela (22) completou mais um mês de namoro com André Luiz Frambach (26) nesta segunda-feira, 17, e fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais.

A atriz publicou no feed do Instagram uma sequência de cliques em que aparece em clima de romance com o amado e fez uma linda declaração de amor ao falar sobre os noves meses que os dois estão juntos.

"Eu quero que saiba que te amo. Eu quero saiba que amo nossa relação, nosso companheirismo, nossa amizade, cumplicidade e principalmente o respeito um com o outro. Eu quero que saiba que teu colo se faz minha morada. Eu quero que saiba que ninguém me faz rir mais do que você. Eu quero que saiba que sonho com uma vida toda ao teu lado", começou Larissa.

Ela seguiu a declaração falando sobre os planos de construir uma família com André. "Eu quero que saiba que a gente ainda não sabe quando, mas vamos sim nos casar. Eu quero que saiba que você será o pai dos nossos filhos. Eu quero que saiba que você é extremamente importante pra mim. Eu quero que saiba que só desejo ser feliz com você. Eu quero que saiba que agora a gente vai daqui até o fim… e é só o começo sabia? Eu te quero", acrescentou.

Ao completar a postagem, Larissa assustou os fãs ao desejar "feliz uma gestação", contudo, ela explicou que usou a frase porque eles estão juntos há nove meses. "Feliz uma gestação! Não porque tô grávida viu galera and sites de fofoca, mas porque já são 9 meses contigo meu peixão kakakaka. TE AMOOOOOOO @andreluizframbach. Da sua namorada, noiva, melhor amiga, confidente, sorvetinho e maluquinha favorita", finalizou.

Nos comentários, os fãs confessaram que levaram um susto com a declaração, achando que eles teriam um filho. "Que susto, garoto", disse uma seguidora. "Primeiro achei que era um término, depois achei que ela estava grávida", confessou outra. "Levei um susto", falou uma fã.

Confira as fotos de Larissa Manoela com o namorado:

