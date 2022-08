De biquíni, Duda Reis exibe corpão e cintura fininha em foto no Hawaii: ''Sereia''

Só de biquíni, modelo Duda Reis exibe corpão sarado em foto paradisíaca no Hawaii e deixa web babando

Mais uma vez, a atriz Duda Reis (21) deixou a web apaixonada ao posar ao compartilhar um novo clique paradisíaco em suas redes sociais. No último domingo, 22, a modelo recordou um clique de parar o trânsito da sua última viagem para o Hawaii, Estados Unidos.

Através do seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece sentada em uma espreguiçadeira com uma vista azul de fundo. No registro, ela aparece com os cabelos soltos e naturais.

Ainda no registro, ela aparece vestindo um biquíni com tonalidade vermelha que destacou ainda mais a sua barriga sequinha e suas curvas esculturais: "Quem samba na beira do mar é…", escreveu ela na legenda do registro ao adicionar um emoticon de sereia no Instagram Stories.

Não demorou para muito para os fãs da influenciadora digital marcarem presença nos comentários da publicação: "Você é uma Deusa!", escreveu um internauta. "Não cansa de ser maravilhosa?", disse outro fã-clube. "Uma sereia", ressaltou o terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Duda Reis assumiu o namoro com empresário em clique romântico em Fortaleza, no Ceará, e aproveitou o momento para se declarar.

