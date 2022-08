Duda Reis assume namoro com empresário e se declara: ''Te amo''

Duda Reis assume namoro com empresário em clique romântico em Fortaleza, no Ceára, se declara

A modelo Duda Reis (21) está passando as férias em Fortaleza, no Ceará, com o seu novo namorado, Du Nunes. Assumidíssimos, a atriz compartilhou fotos e vídeos da viagem nesta quarta-feira, 03, onde aparece em total clima de romance com o empresário.

Nos registros, compartilhados no Instagram, a influenciadora digital aparece coladinha e também trocando carinho o empresário.

Na legenda, a carioca aproveitou o momento para fazer uma pequena declaração romântica: "Nós dois", escreveu ela. "Que momento irado ter a experiência de aprender um novo esporte ao lado do meu amor!", continuou o rapaz na publicação feita em seu perfil.

Ainda nesta manhã, os dois também praticaram kite surfe em uma praia paradisíaca no local. "Te amo", respondeu ela.