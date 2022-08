Duda Reis surge praticando kitesurf no Ceará e o namorado baba: ''Orgulho''

Atriz Duda Reis pratica kitesurf na Praia do Cumbuco, no Ceará, e conta que precisou de sete tentativas para conseguir subir na prancha

Publicado em 03/08/2022, às 09h37

A atriz Duda Reis (21) impressionou os seguidores na web ao mostrar que tem habilidade em esporte aquático!

Em foto publicada em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 02, a famosa surgiu praticando kitesurf durante passeio na Praia do Cumbuco, no Ceará.

"Liberdade", escreveu Duda Reis na legenda da postagem.

"Orgulhoo meu amor!! Te amoo. Amanhã de pé de novo", babou o namorado, o empresário Du Nunes, nos comentários do post. "Lindeza de sereia", elogiou uma seguidora. "Princesa praiana", disse outra. "Rainha da perfeição", exaltou uma terceira. "Sem defeitos", falou mais uma.

Nos Stories de seu Instagram, ela contou que teve dois dias de aulas teóricas antes de "cair na água" e que precisou de sete tentativas para conseguir ficar em pé na prancha com suporte para os pés. "Fiz dois dias de aulas mais "teóricas" e hoje caí nas águas. Na sétima vez mais ou menos que subi, consegui levantar. O segredo está 100% no controle da pipa", contou em resposta a um seguidor.

Duda também surgiu em clima de romance com o novo namorado.

Confira as fotos de Duda Reis surge praticando kitesurf

Duda Reis exibe corpaço na praia

Duda Reis deixou a web apaixonada ao compartilhar um novo clique paradisíaco. A atriz compartilhou uma foto em que aparece sentada na areia, com uma prancha, com cabelo preso e usando um biquíni com estampa animal print. "As mais novas kite-surfistas", disse ela ao posar com a modelo e médica veterinária Giovanna Thomaz.

