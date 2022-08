De biquíni, Duda Reis exibe corpão em foto radical na praia: "Maravilhosa!"

De biquíni, modelo Duda Reis exibe corpão em foto radical em praia no Ceará

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 08h39

Mais uma vez, a influenciadora e atriz Duda Reis (21) deixou a web apaixonada ao posar ao compartilhar um novo clique paradisíaco.

A modelo, que está aproveitando as férias na Praia de Cumbuco, no Ceára, aproveitou o dia ensolarado para se dedicar aos esportes radicais. E registrou o dia especial com foto deslumbrante na areia.

Através do seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece sentada na areia, com uma prancha. No registro, ela aparece com um cabelo preto e usando um biquíni com estampa animal print.

"As mais novas kite-surfistas", disse ela ao posar com a modelo e médica veterinária Giovanna Thomaz.

E não demorou para os fãs da influenciadora digital marcarem presença nos comentários da publicação: "Você é tão linda!", escreveu um internauta. "Não cansa de ser maravilhosa?", disse outro fã-clube. "Fadinha radical", ressaltou o terceiro.

Repleta de estilo, ainda recentemente Duda Reis compartilhou uma sequência de fotos tomando milkshake e deixou os internautas apaixonados.

