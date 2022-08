De calça aberta, Duda Reis ousa na sensualidade em cropped de couro decotado

Repleta de estilo, modelo Duda Reis ostenta cinturinha e curvas em combinação de couro coladíssima

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 10h28

A modelo Duda Reis (21) mostrou toda a sua beleza ao surgir estonteante em uma sequência de cliques na noite da última quarta-feira, 17. Dona de um estilo único, a influenciadora digital apareceu vestindo peças de couro no estilo vinil.

O visual consiste em um cropped coladíssimo com decote até o limite, uma calça de cintura na altura da cintura e um casaco curto no estilo puffer. Para personalizar, a atriz abriu o zíper da calça e deixou a barriga roubar a cena ao fazer caras e bocas no ensaio caseiro para o Instagram.

"De hoje para a MTV Brasil", escreveu ela na legenda ao compartilhar o registro.

Não demorou para da estrela brasileira marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a sua beleza: "Você é perfeita!", escreveu um internauta. "Eu não tenho palavras para a sua beleza", disse outro. "Você é um absurdo de linda", ressaltou o terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Duda Reis assumiu o namoro com empresário em clique romântico em Fortaleza, no Ceará, e aproveitou o momento para ase declarar.

Duda Reis ostenta cinturinha e curvas em combinação de couro coladíssima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!