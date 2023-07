De biquíni cavadíssimo, Rafa Kalimann ostenta curvas saradas e brinca: ''Só um biscoitinho''

Em Ibiza na companhia do namorado, ex-BBB Rafa Kalimann deixa seguidores babando ao exibir corpaço em cliques de biquíni fio-dental

De férias após meses se dedicando à Dança dos Famosos, a influenciadora digital Rafa Kalimann está curtindo o verão europeu na companhia do namorado, e roubou a cena com novas fotos da viagem nesta quarta-feira, 5!

A terceira colocada do quadro do Domingão com Huck exibiu o corpaço escultural em dois cliques em que aparece de biquíni renovando o bronzeado

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu de óculos escuros puxando o look fio dental em tom escuro e ainda posou empinando o bumbum durante a viagem para Ibiza, na Espanha, com o amado, Antônio Bernardo Palhares. Ao legendar a publicação, Rafa brincou, esbanjando o bom humor: "Só um biscoitinho".

Os fãs não pouparam elogios e exaltaram a beleza de Rafa. "Gata. Maravilhosa. Bailarina. Perfeitaa", disse Carla Diaz, segunda colocada da Dança dos Famosos. "Vai com calma, porque estamos de casaco aqui, isso dá vários gatilhos", pediu Ste Viegas. "Você tá linda minha filha, morram de inveja com esse corpão", falou a mãe de Rafa, Genilda. "A mais mais", exaltou uma fã. "Maravilhosa!!! Pode jogar todos os pacotes de biscoitos, na nossa cara", brincou outra.

Confira os cliques poderosos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann desabafa sobre trajetória na Dança dos Famosos

Na noite desta segunda-feira, 3, Rafa Kalimann fez um desabafo sobre sua participação no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A competição chegou ao fim no último domingo, 2, e a influenciadora digital e ex-BBB ficou em terceiro lugar após disputar a grande final ao lado de Priscilla Fantin, a campeã da atração, e Carla Diaz.

"Desabafo sobre o Dança: Acredito que somos o que fazemos o outro sentir, esse é o legado. Sinto que ontem deixei um precioso. Busco dar meu melhor pra deixar algo que possa ser transformador pra alguém, desde um pequeno gesto até uma grande conquista. Quando aceitei esse desafio percebi que eu poderia ser incentivo pro outro pra mesma profunda transformação que vinha tendo, e foi aí que eu agarrei pra valer e me joguei de cara", começou ela, recordando algumas apresentações.