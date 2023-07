De vestido luxuoso, Rafa Kalimann abre álbum de fotos de férias com o namorado

Influencer e ex-BBB Rafa Kalimann recebe elogios ao publicar sequência de fotos de viagem na companhia do namorado em Ibiza

A influenciadora digital Rafa Kalimann, que ficou em terceiro lugar na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, usou as redes sociais na terça-feira, 04, para compartilhar registros de sua viagem para Ibiza na companhia do namorado.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB, que participou da edição de 2020 do reality show da Globo, está aproveitando os primeiros momentos de suas férias ao lado do amado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, em Ibiza. Nas imagens, a apresentadora aparece usando um vestido grifado.

O look de Rafa, listrado em preto e branco e transparente, do estilista francês Jean-Paul Gaultier, já foi usado por Anitta. Em um vídeo da sequência, Rafa exibe o corpão no vestido e uma amiga brinca: "Que bundinha hein Rafaela! Olha, meu Deus! E esse peitinho? E essa cinturinha?".

Nos cliques, ela ainda mostrou a linda lua e momentos em clima de romance com o namorado. "Oi férias", celebrou na legenda. "Oi linda", disse Mariana Goldfarb nos comentários. "Maravilhosa", "Que lindaaaa", "Que lua", "Ele te faz bem, muito bem", destacaram os fãs.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann desabafa sobre a trajetória na 'Dança dos Famosos'

Rafa Kalimann fez um desabafo sobre sua participação no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A competição chegou ao fim neste último domingo, 2, e a ex-BBB ficou em terceiro lugar após disputar a grande final ao lado de Priscilla Fantin, a campeã da atração, e Carla Diaz, que ficou em segundo lugar.

"Desabafo sobre o Dança: Acredito que somos o que fazemos o outro sentir, esse é o legado. Sinto que ontem deixei um precioso. Busco dar meu melhor pra deixar algo que possa ser transformador pra alguém, desde um pequeno gesto até uma grande conquista. Quando aceitei esse desafio percebi que eu poderia ser incentivo pro outro pra mesma profunda transformação que vinha tendo, e foi aí que eu agarrei pra valer e me joguei de cara", começou ela, recordando algumas apresentações.