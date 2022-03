De biquíni, Brunna Gonçalves ostenta corpão em Angra dos Reis: ''Pegando um bronze''

Brunna Gonçalves coleciona elogios dos internautas ao aparecer tomando Sol de biquíni em Angra dos Reis

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 11h58

Nesta quarta-feira, 16, Brunna Gonçalves (30) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um registro em Angra dos Reis.

Passeando de barco, a dançarina exibiu o corpão sarado enquanto vestia apenas um biquíni cor-de-rosa para renovar o bronzeado.

“Pegando um bronze pra dinâmica de amanhã. O que será que vai rolar, ein? Estou ansiosa! Vocês têm algum palpite?”, escreveu ela na legenda do post.

Vale lembrar que foi confirmado por nota oficial do BBB22 que os brothers já eliminados voltam para a casa na quinta-feira, 17, para uma dinâmica inédita na história do programa.

A esposa de Ludmilla (26) foi a quinta eliminada da edição, somando 76,18% dos votos totais. Ela concorreu com Gustavo (31), com 22,24% dos votos, e Paulo André (23), com 1,58%.