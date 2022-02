Ludmilla surge dançando ao lado de Brunna Gonçalves e se declara: ''Matando a saudade do meu mô''

Ludmilla e Brunna Gonçalves celebraram o reencontro do casal fazendo a coreografia de um dos maiores sucessos da cantora

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h13

Após um tempo confinada no Big Brother Brasil 22, tudo que Brunna Gonçalves (30) mais queria era um encontro com sua esposa, Ludmilla (26).

E depois das duas se verem e passarem um tempão juntas, elas decidiram celebrar o reencontro dançando juntas, algo que elas amam demais, e postar o momento nas redes sociais.

Lud então publicou um vídeo onde ela e sua amada aparecem juntas fazendo a coreografia de Socadona, um dos maiores sucessos da cantora atualmente.

Na legenda, a funkeira celebrou o momento e ainda lembrou de uma marca importante que a música bateu em uma plataforma de streaming: "Matando a saudade do meu mô e comemorando #Socadona no TOP 50 do Spotify".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitas! Meu Casal!", falou um. "Lindas!", disse outro. "O poder da saudade! Poderosas!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Ludmilla e Brunna Gonçalves dançando juntas: