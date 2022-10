De biquíni, Andressa Ferreira Miranda exibe decote ousado

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda curte o domingo na piscina com a família e exibiu o corpo sarado na web

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 16h12

A musa fitness Andressa Ferreira Miranda, esposa de Thammy Miranda, ostentou o seu corpo sarado ao curtir o domingo na piscina com a família. Ela arrasou ao escolher um biquíni azul estilo cortininha.

Nas fotos ao lado do marido e do filho, Bento, ela deixou o decote poderoso à mostra e também a sua barriguinha chapada. “Domingo em casa com minhas vidas!”, disse ela na legenda.

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua mansão

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

