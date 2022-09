Andressa Ferreira revela já ter perdido o filho em sua mansão: ''Coração sai pela boca''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, comentou sobre susto de não encontrar o filho em sua grande casa

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 11h46

A modelo Andressa Ferreira falou sobre um perrengue que anda passando em sua mansão. Nesta sexta-feira, 16, ela contou que já perdeu o filho, Bento, de dois anos, dentro de casa e tomou o maior susto.

Ao ser questionada por uma pessoa sobre não encontrar o herdeiro na casa enorme, a esposa de Thammy Miranda comentou que sofre e fica aflita quando não tem o pequeno em seu olhar.

"Inclusive esse dias, tinha umas amigas em casa, gente sério o coração chega a sair pela boca, o Bento tava no soninho da tarde, acordou apareceu na porta do meu closet saiu correndo, se escondeu", contou um episódio que aconteceu nos últimos dias.

Andressa Ferreira disse que ficou em pânico para encontrá-lo. "Eu gritava no meio de casa e ele escondido dentro do guarda-roupa de quarto de hóspedes", falou sobre a brincadeira do filho.

Indignada, Andressa Ferreira desabafa sobre críticas ao filho

Recentemente, Andressa Ferreira se mostrou irritada ao receber mais críticas sobre o filho. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência de Bento.

Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência do menino.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira rebateu críticas sobre ter uma aparência "montada". Na ocasião, definiram seu visual como "bizarro" e ela se defendeu alegando que tudo seu é natural, inclusive os dentes.

"Bizarro eu falar a verdade? Bizarro é você afirmando mentiras que você não sabe. Mas muito obrigada porque isso é um elogio pra mim! Porque eu não tenho lipo, é esforço diário e dieta, não tenho e nem gosto de mega hair, meu cabelo é natural e demorou tempo pra ser transformado!".

