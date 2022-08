Indignada, Andressa Ferreira desabafa sobre críticas ao filho: ''Cansada''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, mostrou críticas que vem recebendo sobre Bento e desabafou na rede social

Redação Publicado em 21/08/2022, às 10h50

A esposa de Thammy Miranda (38), Andressa Ferreira (34), mais uma vez desabafou em sua rede social rebatendo as críticas que vem recebendo sobre o filho, Bento, de dois anos. Neste domingo, 21, ela se pronunciou e comentou o que anda acontecendo.

Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo se mostrou indignada com o comentário sobre a aparência do menino.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

A nora de Gretchen (63) então prometeu que não se pronunciará mais. "Última vez que vou falar sobre isso nos stories e eu não vou apagar", declarou.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira rebateu críticas sobre ter uma aparência "montada". Na ocasião, definiram seu visual como "bizarro" e ela se defendeu alegando que tudo seu é natural, inclusive os dentes.

"Bizarro eu falar a verdade? Bizarro é você afirmando mentiras que você não sabe. Mas muito obrigada porque isso é um elogio pra mim! Porque eu não tenho lipo, é esforço diário e dieta, não tenho e nem gosto de mega hair, meu cabelo é natural e demorou tempo pra ser transformado!".

Por fim ela disparou: "E os meus dentes são naturais, não gosto e nem aprovo o uso de lentes. Você não aceitar ou duvidar só mostra sua frustração".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Influenciadora Digital (@andressaferreiramiranda)

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

Neste sábado, 20, a modelo arrancou suspiros ao publicar uma série de fotos de um ensaio que fez sem sutiã. De blazer aberto, ela ostentou seu decote perfeito e parou tudo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!