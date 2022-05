Andressa Ferreira troca prótese de silicone e mostra resultado: ''Diminui meu peito''

Modelo Andressa Ferreira passou por cirurgia nos seios e mostrou o resultado em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 08h37

A modelo Andressa Ferreira (34) passou por uma cirurgia estética!

Nesta terça-feira, 17, ela revelou em sua rede social que não está fazendo exercícios há mais de um mês após ter trocado as próteses mamárias.

De roupa de ginástica, Andressa Ferreira exibiu suas curvas torneadas em cima de uma esteira em sua mansão e mostrou o resultado contando a novidade.

"Fazem 47 dias que eu estou sem treinar… porque troquei a prótese do silicone… diminui meu peito e pós é assim… tirei essas fotos em casa, semana passada… entendo que tem muita gente que não curte, mas eu adoro treinar, me dá mais energia… coloca meu astral lá em cima… daqui 3 semanas eu to de volta… e você é da turma que curte ou não curte academia?", contou ela.

Logo após dar à luz Bento (2), a esposa de Thammy Miranda (38) revelou se havia feito cirurgias após aparecer bem mais magra.

Depois de alguns meses do nascimento do filho, Andressa Ferreira perdeu mais de 20 kg e retomou seu corpo torneado.

Andressa Ferreira troca prótese de silicone e exibe o resultado; veja: