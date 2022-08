Sem sutiã, Andressa Ferreira faz a temperatura subir com decote à mostra em blazer

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, arrancou suspiros ao montar vídeo com fotos de ensaio usando blazer aberto

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 17h41

A modelo Andressa Ferreira (34) chamou a atenção dos internautas neste sábado, 20, com um vídeo cheio de cliques de um ensaio ousado.

Sem sutiã, a esposa de Thammy Miranda (38) protagonizou os registros de forma arrasadora ao aparecer com um blazer decotado. Exibindo seu novo silicone, ela esbanjou beleza com sensualidade.

"Aprenda algo todos os dias! Investe em você. Você é resultado do que está planejando hoje!

Pratique o bem! E compartilhe essa mensagem com alguém! fotos @carlosserrao.casual", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a nora de Gretchen (63) de elogios. "Musa inspiradora", falaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira fez a temperatura subir novamente ao cobrir apenas o necessário ostentando seu bumbum empinado.

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento (2) e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

