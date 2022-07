Cobrindo apenas o necessário, Andressa Ferreira exibe bumbum perfeito em fotos

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, impressionou ao exibir corpaço em looks ousados

Redação Publicado em 28/07/2022, às 13h49

A esposa de Thammy Miranda (39), Andressa Ferreira (34), impressionou nesta quinta-feira, 28, com uma série de cliques ousados na rede social. De roupa íntima ou look todo aberto, a modelo causou ao mostrar quase tudo.

Em alguns registos, a influenciadora apareceu só de top e calcinha e fez a temperatura subir ao exibir seu bumbum empinado. Em outros, ela surgiu com um vestido todo recortado e dispensando a roupa íntima.

"Escolha sua preferida dessa sequência!", perguntou Andressa Ferreira para os seguidores qual das fotos eles gostaram mais.

Não demorou para ela receber as respostas em forma de elogios. "Todas são lindas", admiraram os fãs. "Mas é uma deusa maravilhosa", falaram os outros.

Recententemente, a nora de Gretchen (63) causou ao aparecer com um look branco na piscina. Vestindo as peças molhadas, a modelo ostentou seu corpaço com ousadia.

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho se seu silicone por um menos. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

