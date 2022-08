De calcinha e cueca, Gretchen e o marido rebolam muito em vídeo

Com o esposo, cantora Gretchen chamou a atenção ao fazer vídeo dançando de roupa íntima

Na companhia do marido, Esdras de Souza, a cantora Gretchen (63) fez mais um vídeo dançando para compartilhar me sua rede social. Nesta sexta-feira, 05, ela subiu o registro e chamou muita atenção ao surgir usando roupa íntima.

De calcinha e top, a Rainha do Rebolado apareceu ao lado do esposo, que também surgiu usando apenas uma cueca. "Trabalhando juntos @danifernandesmodeladores uhuuu @esdrasdesouza", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, o casal recebeu vários elogios. "Que delícia", admiraram os fãs. "São os melhores", falaram outros.

Ainda recentemente, Gretchen impressionou ao fazer uma declaração para o marido. Na legenda dos cliques românticos, a famosa escreveu um grande texto apaixonado para o esposo.

Gretchen tranquiliza os fãs após filho sofrer acidente de carro

No último mês, o filho de Getchen, Gabriel Miranda, sofreu um acidente de carro na Bélgica. Nos Stories do Instagram, a cantora deu detalhes do ocorrido e tranquilizou os fãs ao contar que o herdeiro está bem após o grande susto.

"Meu filho sofreu um acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus. Vou pedir para ele gravar um vídeo para meus seguidores que estão preocupados", disse ela sobre o ocorrido.

O herdeiro de Gretchen falou mais sobre o acidente. "Foi um susto. Carro é material, a gente consegue de novo. Importante é estar bem. Estou inteiro, tive alta e estou em repouso. Meu joelho está inchado e estou com alguns hematomas no corpo. Todos os envolvidos no acidente estão bem", disse ao mostrar o carro todo destruído.

