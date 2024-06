Daniella Cicarelli choca ao exibir corpaço em cenário paradisíaco: "Bela"

A modelo Daniella Cicarelli arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço durante as férias no Caribe

Daniella Cicarelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem.

A modelo e ex-apresentadora está curtindo as férias no Caribe e impressionou os fãs ao exibir seu corpão sarado enquanto aproveitava o dia ensolarado na piscina. Nos cliques postados no feed do Instagram, ela aparece usando um biquíni branco e ao fundo é possível ver a praia.

"Dias muito especiais", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "Quanto mais tempo passa, mais bela essa mulher fica", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma fã. "Que paraíso, musa", falou outra. "Sempre maravilhosa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Cicarelli está curtindo as férias no Caribe com o marido, Guilherme Menge. Os dois estão juntos desde 2017.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Daniella Cicarelli mostra fotos com o marido na Itália

A apresentadora Daniella Cicarelli encantou ao mostrar alguns cliques de sua intimidade com o marido. Discreta com sua vida pessoal, a famosa postou registros da viagem que fez com o empresário Guilherme Menge na Itália.

A modelo aproveitou o clima de tbt e relembrou as fotos que tirou com seu eleito fora do Brasil. Muito elegante, Daniella Cicarelli apareceu de vestido preto para um jantar e em outros momentos com roupa esportiva, já que ela e o companheiro adoram praticar esporte.

"Dias italianos. Do nosso albinho de fotos para vocês", escreveu a artista ao abrir a intimidade e mostrar um pouco de sua vida com os seguidores. Nos comentários, Guilherme se declarou para a mulher. "Idemo! Te amo. Companheira de vida. Occhio alla strada", falou o empresário em italiano. Confira!