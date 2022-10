Com vestido brilhante, Patrícia Abravanel rouba a cena com a beleza: "Impecável"

No casamento do sobrinho, Tiago Abravanel, a apresentadora Patrícia Abravanel brilhou com sua produção elegante para a noite

Redação Publicado em 13/10/2022, às 11h06

Na última terça-feira, 11, aconteceu o casamento de Fernando Poli e Tiago Abravanel, e diversas celebridades marcaram presença na celebração, inclusive Patrícia Abravanel (45), que esbanjou beleza na festa.

Para a festa de casamento do seu sobrinho, Patrícia Abravanel apostou em um vestido off white, cheio de pedrarias em sua extensão.

Com os cabelos lisos em um rabo de cavalo, Patrícia Abravanel completou a produção com uma maquiagem 'glow' e exibiu sua beleza de milhões em seu perfil do Instagram.

Ao exibir os detalhes do look belíssimo no carrossel de fotos, a famosa brasileira logo arrancou elogios das suas milhares de seguidoras. “Como é maravilhosa”, aprovou um fã. "Perfeita demais!", exclamaram outros.

Veja as fotos de Patrícia Abravanel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patrícia Abravanel fica radiante com festa surpresa da família:

Recenteemnte, a apresentadora Patrícia Abravanel completou 45 anos. E para comemorar a data especial, o marido, Fábio Faria, com os três filhos da herdeira de Silvio Santos preparam uma festa surpresa para alegrá-la.

Em sua rede social, a comunicadora do SBT compartilhou o vídeo do momento em que foi surpreendida pela família. Vendada, ela andou até uma sala de sua mansão, onde encontrou uma mesa com bolos para cantar os parabéns.

"A vida é boa com você Jesus! Obrigada por tanto “ A glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos!” (Efésios3:20)", escreveu Patrícia Abravanel o versículo na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!