Com seu novo visual, Simone Mendes passa dos limites da beleza e choca: ''Maravilhosa''

Cantora Simone Mendes impressionou os fãs ao surgir com os cabelos mudados em nova foto

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 11h35

A cantora Simone Mendes (38) impressionou os fãs ao surgir com seu novo visual. Nesta terça-feira, 08, a artista compartilhou uma foto tirada no salão após a transformação e chocou com tanta beleza.

Com os fios bem longos e levemente ondulados, a irmã de Simaria Mendes (40) surgiu deslumbrante com as madeixas mais claras. Os cabelos adotados pela famosa foram um tom caramelo iluminado que a deixou ainda mais elegante.

"Muito gata garota pra vocês", brincou Simone Mendes ao posar arrasadora para o clique com suas novas madeixas e uma maquiagem também iluminada.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram e aprovaram a mudança da sertaneja. "Tá maravilhosa", elogiaram os fãs. "Linda", escreveram. "Gata", exclamaram outros.

Nesta segunda-feira, 07, Simone Mendes decidiu dar uma renovada no visual. Nas redes sociais, a artista apareceu com o cabelo com mais vida e brilho, além de optar por um tom mais claro para suas madeixas.

Veja o novo cabelo de Simone Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Um ano após a morte, Simone homenageia Marília Mendonça: "Sempre foi única"

No último sábado, 05, completou um ano do trágico acidente que teve como vítima a cantora Marília Mendonça. E a cantora Simone Mendes aproveitou para prestar homenagem para a artista

No Instagram, ela lembrou de uma foto na qual aparece abraçada com a Rainha da Sofrência, falando sobre a falta que ela faz, não só para o cenário da música sertaneja, mas para a vida de todos e da própria Simone.

"Um ano que existe um espaço vazio na vida de todos que lhe amava, um vazio na falta de alguém que jamais será substituída, sempre foi única. A gente se falava pouco, mas ela sempre me tratou com tanto carinho que eu me sentia amada. Você sempre foi a verdadeira rainha, no palco e na vida", disse a irmã de Simaria na legenda da publicação.

