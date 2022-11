Um ano após a morte, Simone Mendes homenageia Marília Mendonça: "Sempre foi única"

A cantora Simone Mendes prestou uma emocionante para a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 10h28

Neste sábado, 5, dia que completou 1 ano do trágico acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça, Simone Mendes (38) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para a artista.

Em seu perfil no Instagram, a cantora sertaneja recordou uma foto em que aparece abraçada com a eterna Rainha da Sofrência e falou sobre a falta que ela faz, não apenas para o cenário musical, mas também para as pessoas que sempre foram próximas a ela.

"Um ano que existe um espaço vazio na vida de todos que lhe amava, um vazio na falta de alguém que jamais será substituída, sempre foi única. A gente se falava pouco, mas ela sempre me tratou com tanto carinho que eu me sentia amada. Você sempre foi a verdadeira rainha, no palco e na vida", disse a irmã de Simaria (40) na legenda da publicação.

Os fãs de Simone ficaram emocionados com a homenagem. "Marília vive! Para sempre, em todos os cantos", disse uma seguidora. "Infinitamente única... Que falta ela faz, a voz dela faz", falou outra. "Que saudades, rainha", falou uma terceira.

Confira a homenagem de Simone Mendes para Marília Mendonça:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!