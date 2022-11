Simone arranca elogio dos fãs após aparecer de visual renovado: “Meu deus”

Cantora Simone Mendes aparece com cabelo pintado, com mais brilho e vida para nova fase

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 22h36

Nesta segunda-feira, 7, a cantora Simone Mendes (38) decidiu dar uma renovada no visual. Nas redes sociais, a artista apareceu com o cabelo com mais vida e brilho, além de optar por um tom mais claro para suas madeixas.

“Com vocês a new Simone Mendes”, escreveu Eder Fernando, cabeleireiro responsável por dar esse up no look da morena. A publicação foi feita em conjunto com a própria cantora, no perfil oficial da cantora no Instagram.

Nos comentários, amigos e seguidores de Simone fizeram questão de comentar e elogiar a morena. “Arrasaram”, escreveu a cantora e ex-BBB Flay. “Estou em êxtase com essa beleza!”, exaltou uma seguidora dona de um fã clube da cantora. “Maravilhosa e perfeita”, exclamou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que faz pouco tempo que Simone Mendes se separou de sua dupla sertaneja, Simaria Mendes (40), sua irmã, após algumas desavenças. Cada cantora prepara algo para seguir a carreira de forma solo.

Veja a publicação de Simone Mendes e Eder Fernando com o visual da cantora renovado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Fernando Pedrosa (@ederfernando)



Um ano após a morte, Simone Mendes homenageia Marília Mendonça: "Sempre foi única"

No último sábado, 5, completou um ano do trágico acidente que teve como vítima a cantora Marília Mendonça. E a cantora Simone Mendes aproveitou para prestar homenagem para a artista.

No Instagram, ela lembrou de uma foto na qual aparece abraçada com a Rainha da Sofrência, falando sobre a falta que Marília faz, não só para o cenário da música sertaneja, mas para a vida de todos e da própria Simone.

"Um ano que existe um espaço vazio na vida de todos que lhe amava, um vazio na falta de alguém que jamais será substituída, sempre foi única. A gente se falava pouco, mas ela sempre me tratou com tanto carinho que eu me sentia amada. Você sempre foi a verdadeira rainha, no palco e na vida", disse a irmã de Simaria na legenda da publicação.