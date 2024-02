Com look minúsculo, Luciana Gimenez curte Carnaval em Salvador

A apresentadora Luciana Gimenez deixou seu corpão à mostra ao optar por um look curto para curtir mais um dia de Carnaval

Luciana Gimenez chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 10, ao mostrar o look que escolheu para curtir o seu terceiro dia no Carnaval de Salvador, na Bahia.

Para arrasar na folia, a apresentadora optou por um look minúsculo: um top e uma minissaia com vários corações. Ela completou o visual com óculos escuros e tênis. A roupa da artista deixou à mostra sua barriga sarada.

"3° dia de festas em Salvador", escreveu Gimenez na legenda da publicação. Rapidamente os internautas encheram o post de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Cada dia mais deusa", falou uma fã.

Nesta última sexta-feira, 10, Luciana impressionou ao curtir a folia com um acessório caríssimo. Ela usou uma bolsa da grife italiana Prada, avaliada em mais de R$ 20 mil. O item era cravejado de brilhantes e se destacou no modelito simples.

Luciana Gimenez abre o jogo sobre congelamento de óvulos

Luciana Gimenez, mãe de Lucas e Lorenzo, congelou os óvulos há dez anos para viver a maternidade novamente. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o jogo sobre a escolha do procedimento e revela se ainda pretende utilizar os óvulos congelados para gerar outro filho: "Já devem ter virado pedra".

"Ainda estão congelados lá, já devem ter virado uma pedra. Agora vai ter que quebrar com marreta para pegar o óvulo [risos]", brinca Luciana Gimenez, que realizou o congelamento de óvulos em 2014. Apesar de estar sem planos para gerar outro filho, a apresentadora não descarta a possibilidade de viver a maternidade pela terceira vez:

"Resolvi guardar os óvulos de boa e, se um dia eu precisar, vai que. Acho que a mulher fica sem opção. Hoje em dia, a gente vê o homem tendo filho com 70 ou 80 anos. Mas, as mulheres, apesar de sermos muito jovens, fisicamente a gente já mudou muito e os óvulos vão ficando mais velhos", acrescentou.