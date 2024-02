Luciana Gimenez abre o jogo sobre congelamento de óvulos há dez anos: 'Já devem ter virado pedra'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez revela se ainda pretende utilizar óvulos congelados para gerar outro filho

Luciana Gimenez, mãe de Lucas e Lorenzo, congelou os óvulos há dez anos para viver a maternidade novamente. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o jogo sobre a escolha do procedimento e revela se ainda pretende utilizar os óvulos congelados para gerar outro filho: "Já devem ter virado pedra".

"Ainda estão congelados lá, já devem ter virado uma pedra. Agora vai ter que quebrar com marreta para pegar o óvulo [risos]", brinca Luciana Gimenez , que realizou o congelamento de óvulos em 2014. Apesar de estar sem planos para gerar outro filho, a apresentadora não descarta a possibilidade de viver a maternidade pela terceira vez: "Resolvi guardar os óvulos de boa e, se um dia eu precisar, vai que".

Exemplo para as mulheres, Luciana Gimenez reflete sobre a importância de falar da possibilidade da gravidez após certa idade: "Acho que a mulher fica sem opção. Hoje em dia, a gente vê o homem tendo filho com 70 ou 80 anos. Mas, as mulheres, apesar de sermos muito jovens, fisicamente a gente já mudou muito e os óvulos vão ficando mais velhos".

Em 1999, Luciana Gimenez teve o primeiro filho, Lucas, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger. 12 anos depois, a apresentadora ficou grávida de seu segundo herdeiro, Lorenzo, aos 40 anos, com o então marido, Marcelo de Carvalho.

"Eu fiquei grávida, é inacreditável. Até hoje, não sei como. Na verdade, sei como, porque estava lá [risos]. Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo", afirma a apresentadora.

