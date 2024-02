Luciana Gimenez mergulha em retrospectiva ao falar de Mick Jagger, paixões e maternidade

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez revisita passado ao lado da revista

Luciana Gimenez aproveita o aniversário de 30 anos da CARAS para mergulhar em uma retrospectiva de sua história com a revista. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo revisita suas capas no veículo e fala sobre maternidade, paixões e trajetória ao lado de Mick Jagger.

"Depois que eu tive o Lucas, essa fama ficou bem explícita internacionalmente. O Mick é uma pessoa bastante conhecida, então o Lucas também ficou. É a minha história", pondera Luciana Gimenez . A modelo relembra que passou por momentos de conflitos e perseguição com a fama do astro e pai do seu primogênito, Lucas.

"Quando você é famoso no grau tipo Mick, você é perseguido em todos os momentos. A gente estava em Londres e foi para esse parque. Essa foto saiu em todos os lugares, com ele empurrando o carrinho do meu filho", recorda a modelo ao revisitar uma das capas da CARAS.

"'A gente ficou pensando: 'Quem foi que falou? De onde que saiu? Como que sabiam?'. O Mick olhou para a minha cara e eu falei: 'Não fui eu, até porque eu nem sabia para onde a gente estava indo. Entrei no carro e a gente veio para o parque'. Nessa foto, nós descobrimos que quem dedurou o lugar que a gente estava indo era o motorista dele", acrescenta.

Ao recordar as fotografias com o músico e o filho, a artista comenta opiniões de internautas sobre sua relação com Mick Jagger : "A gente tem bastante foto e, mesmo assim, ainda tem uns desavisados que falam que a gente só se encontrou uma vez. As pessoas são engraçadas. Essas fotos retratam uma situação familiar muito boa".

Além do relacionamento com o astro, Luciana Gimenez também resgata seu casamento com Marcelo de Carvalho: "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair do casamento". "Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", pondera a modelo.

Aos 40 anos, a artista ficou grávida do então marido de seu segundo filho , Lorenzo. "Eu fiquei grávida, é inacreditável. Até hoje, não sei como. Na verdade, sei como, porque estava lá [risos]. Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo".

"Ele é muito lindo. Vou falar, esse menino foi pintado à mão, passou na fila da beleza e ficou voltando, ninguém mais entrou. Ele é muito educado e querido", completa sobre o filho .

Com apenas os dois herdeiros, a artista congelou os óvulos em 2014 para ser mãe novamente no futuro. Durante a entrevista, Luciana Gimenez refletiu sobre a escolha e revelou se ainda pretende utilizá-los para gerar outro filho : "Ainda estão congelados lá, já devem ter virado uma pedra. Agora vai ter que quebrar com marreta para pegar o óvulo [risos]. Acho que a mulher fica sem opção. Hoje em dia, a gente vê o homem tendo filho com 70 ou 80 anos. Mas, a mulher, apesar de ser muito jovem, fisicamente os óvulos vão ficando mais velhos. Resolvi guardar de boa e se um dia eu precisar, vai que".

Depois de 12 anos ao lado de Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez enfrentou uma separação dolorosa em 2018, como relembra durante a entrevista. "Não era uma época boa, separar nunca é bom. A dor vem junto. Ninguém casa para separar, então você fica triste. É um término de um ciclo. Tenho uma grande dificuldade de terminar coisas, mesmo que venham outras diferentes ou melhores, eu não gosto de terminar ciclos. Foi bem doloroso. Se alguém sofre, sou eu, e com vontade".

"Sou uma pessoa muito da paz, é raro eu brigar com alguém, fico amiga de todos os meus ex. Para eu brigar com alguém, a pessoa tem que realmente forçar. Então, eu tenho essa amizade. É bom, porque você vê nessas fotos que existe um carinho e um amor. Ouso dizer que eu amo todos os ex que estiveram na minha vida. Talvez o amor mude, não é romântico nem sexual, mas é um amor de família, porque a pessoa está na sua vida para sempre. Os pais dos meus filhos vão estar na minha vida para sempre", compartilha a modelo. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

