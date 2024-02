João Silva recorda arrependimento após cirurgia para perder 75 kg

Em entrevista à Revista CARAS, João Silva, filho de Faustão, relembrou cirurgia bariátrica que realizou aos 16 anos, em 2020

Em maio de 2020, João Silva (20), filho do apresentador Faustão (73), passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu 75 kg. Em entrevista à Revista CARAS, ele afirma que seu único arrependimento após a cirurgia, foi o de não ter feito acompanhamento psicológico depois do procedimento.

"Eu me arrependo de não ter feito [terapia] na época em que fiz a bariátrica, porque é importante. Mas não sofri no pós-cirurgia, pois cada vez que eu percebia a perda de peso, ficava mais feliz", conta João Silva que, à época da intervenção cirúrgica, tinha 16 anos .

"No início do ano passado eu estava com uma ansiedade muito forte, não entendia muito bem o que estava passando na minha cabeça. A terapia tem me ajudado nesse sentido", acrescenta o apresentador, que diz que o acompanhamento o ajuda a levar sua rotina mais madura.

"Sou um cara muito flexível e intenso. Eu trabalho muito, saio muito, estou sempre fazendo alguma coisa. Isso me deixa com minha idade, porque já me cobro muito, tenho uma vida mais velha. Tudo que faço entro de cabeça e não tem mais ou menos. Eu converso muito sobre isso na terapia e preciso ter coisas que me puxem para a minha fase jovem."

O comunicador ainda acrescenta que, após a perda de peso, percebeu mudanças em seu interior, para além do físico e se tornou mais sério com o passar dos anos. "Falo que o gordinho tem licença

poética. Hoje, eu não tenho muito filtro, mas antes eu era total da zoeira, era escrachado."

"Acho que fiquei mais comportado e sério. Para mim, o cara que é gordinho faz isso para sair de suas próprias inseguranças", completa. Apesar das mudanças, o comunicador afirma que não abandonou totalmente a veia cômica.

"Gosto de humor, senão a vida fica chata. Tenho que usar meus filtros no programa, porque se deixar, falo cada absurdo! A zoeira é legal quando não ofende ninguém. O errado é a hipocrisia, você vê muitas pessoas cancelando umas às outras porque alguém disse isso ou aquilo, mas todo mundo é suscetível ao erro. É humano."

