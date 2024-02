João Silva descarta possibilidade de novo romance: 'Fase de solteiro'

Em entrevista à Revista CARAS, João Silva ainda comentou sobre a estreia de seu programa solo na Band e o que aprendeu com 2023

Para João Silva (20) o ano de 2023 trouxe alguns desafios, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Em entrevista à Revista CARAS, ele faz um balanço sobre sua "fase de solteiro" e ainda avalia sua evolução como apresentador, ao passar a comandar o Programa do João, na Band.

"Foram caminhos diferentes, enquanto a vida pessoal ficou um pouco instável, na parte profissional, sinto que evoluí. Teve um pouco de insegurança no início, mas o ano finalizou com a surpresa do novo programa. Fechou com chave de ouro", diz João Silva.

"Por ser muito novo tenho certa liberdade, mas internamente eu me cobro muito. Vou apanhar? Vou! Mas vou procurar sempre melhorar", completa. Além do trabalho na TV, ele ainda equilibra sua faceta empreendedora, sendo sócio de restaurantes e de um bar-balada.

Porém, para além da vida profissional, ele afirma querer curtir sua vida de solteiro, agora que colocou um fim na relação de quase dois anos com a modelo Schynaider Moura (35). Os dois terminaram o namoro em novembro do ano passado.

"Não penso em namorar outra pessoa e, se eu quisesse, tenho certeza de que estaria com Schynaider. Quero viver a fase de solteiro, ter essa tranquilidade de ficar mais solto", acrescenta o jovem apresentador, que celebrou seu aniversário na última sexta-feira, 2.

Apesar de ser considerado por muitos maduro para sua idade, o filho de Faustão (73) descarta o rótulo. "Ainda assim, não sei se isso é maturidade. Para mim, maturidade é o cara de 20 anos que banca uma família inteira e, no meu caso, é mais o espírito mesmo."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA ENTREVISTA DE JOÃO SILVA À CARAS BRASIL: