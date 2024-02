Luciana Gimenez divide opiniões ao quase mostrar demais em look ousado

De look todo vazado, Luciana Gimenez divide opiniões ao quase deixar escapar intimidades em fotos; veja a produção que deu o que falar

A apresentadora Luciana Gimenez foi uma das beldades que marcou presença no Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, neste sábado, 03. Dona de um estilo ousado, ela caprichou na produção e não passou despercebida com sua escolha.

Para o grande evento, a musa apostou em um vestido azul todo vazado e dividiu opiniões na rede social ao quase mostrar demais nas fotos. Com as curvas quase nuas, a artista deu o que falar e gerou comentários.

"Uma noite estrelada no Baile da Vogue feita para encontrar todos os astros do cosmo e apreciar a grandeza do nosso universo, mas sem esquecer do principal, o nosso planeta Terra e suas maravilhas. Por isso hoje eu venho representando a água, uma riqueza finita que somos agraciados como único planeta a tê-la de forma potável", disse ela na legenda sobre o tema.

Nos comentários, Gimenez recebeu elogios e algumas críticas pela escolha reveladora. "Como você está deslumbrante", admiraram. "Um pouco desnecessário", falaram outros.

Jojo Todynho também foi alvo de críticas pelo look escolhido para marcar presença no evento de luxo no Rio de Janeiro. A cantora elegeu um vestido todo brilhante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

É demissexual

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar uma curiosidade de sua vida íntima. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que é demissexual e explicou como chegou a essa conclusão.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, disse ela.

Então, ela contou que gosta de conhecer a pessoa antes de ter alguma intimidade. “Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá. Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade”, declarou.