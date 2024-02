Luxo! Luciana Gimenez cai na folia de Carnaval com item caríssimo

Preparada para curtir o Carnaval de Salvador, Luciana Gimenez elege look ousado e cai na folia com item de luxo caríssimo; confira!

A apresentadora Luciana Gimenez está preparadíssima para curtir a noite desta sexta-feira, 9. No Carnaval de Salvador, a famosa escolheu um look ousado para cair na folia e ainda apostou em um item de luxo caríssimo para compor o modelito.

Para essa noite especial no nordeste brasileiro, Luciana elegeu um look todo preto, mas que é a cara do Carnaval! A musa surgiu com top preto, com adesivos no peito para não revelar demais, além de meia calça, saia e tênis para ficar super confortável.

No entanto, o acessório escolhido para a ocasião foi o que se destacou no look. Luciana foi acompanhada de uma bolsa da grife italiana Prada, avaliada em mais de R$ 20 mil, para curtir o Carnaval de Salvador. O item é cravejado de brilhantes e se destacou no modelito simples.

Confira as fotos:

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

