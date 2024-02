Claudia Leitte abre Carnaval com look inspirado nos parques de diversões

Para o Carnaval de 2024, Claudia Leitte se inspirou na magia lúdica dos parques de diversões para guiar seus looks no tema "O Carnaval da Minha Vida"

Para Claudia Leitte, a temporada do Canaval de 2024 já começou! Nesta sexta-feira, 9, a cantora subiu no trio elétrico para puxar o Bloco Blow Out, comandado por ela no Circuito Barra-Ondina, em Salvador. Com mais de 15 anos de carreira e sendo um nome reconhecido na folia nacional, ela garante que este será "o Carnaval da sua vida".

Em entrevista à Vogue, ela explicou mais detalhes sobre o processo de preparação. "Começamos a pensar o Carnaval do ano seguinte quando o anterior acaba. É um processo complexo, de quase um ano de preparação, em que entendo comigo mesma as mensagens que quero passar".

"Com um tema fechado, passamos a desdobrar isso, transformar essa intenção em músicas, repertório, figurino... Esse é sempre um momento de explosão criativa", continuou Claudia, que em seguida falou de suas expectativas para esse ano. "Para 2024, as expectativas são enormes. Não é à toa que o meu projeto carnavalesco deste ano se chama 'O Carnaval da Minha Vida'. Estou de peito aberto para viver e proporcionar memórias emocionantes lá de cima do trio. Vai ser lindo, Brasil".

Objetivando brilhar nesse Carnaval, a cantora escolheu a energia lúdica dos parques de diversões como insparação para seus looks. O primeiro deles foi inspirado em ursinhos de pelúcia e foi confeccionado pela estilista Alessandra Cacciatore. “Esse tema é cheio de caminhos legais. Óbvio que tomamos cuidado para não cair no infantil, mas o grande desafio, na verdade, foi filtrar as ideias, porque tínhamos muitas possibilidades interessantes para seguir”, comentou a stylist responsável pelos looks carnavalescos de Claudia, Satomi Maeda, à Vogue.

Claudia Leitte tem apresentações marcadas para todos os dias do Carnaval, desta sexta até a próxima terça-feira, 13.

Confira as fotos:

Claudia Leitte no circuito em Salvador. Foto: Reprodução/ AgNews

Claudia Leitte no circuito em Salvador. Foto: Reprodução/ AgNews

Claudia Leitte no circuito em Salvador. Foto: Reprodução/ AgNews

Claudia Leitte no circuito em Salvador. Foto: Reprodução/ AgNews

Claudia Leitte promete Carnaval lúdico e afetivo após 'ano difícil'

De volta para mais um Carnaval, a cantora Claudia Leitte escolheu o tema “O Carnaval da Minha Vida” para celebrar a folia baiana que há anos é um dos destaques. Prometendo entregar um universo lúdico e afetivo para os fãs, a artista garante à CARAS Brasil que está se preparando de maneira intensa para a maratona que irá iniciar rodando todo o país. Confira!