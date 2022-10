Com fotos no carro, Lívia Andrade esbanja estilo ao posar com look fashion: "Gata"

Apresentadora Lívia Andrade exibiu o look para curtir o dia na Flórida, nos Estados Unidos e arrancou elogios na web

Redação Publicado em 17/10/2022, às 12h55

A apresentadora Lívia Andrade (39) arrancou elogios de seus seguidores nas redes sociais mais uma vez! Com diversas fotos mostrando o look do último domingo, 16, Lívia Andrade exibiu todo seu estilo e surpreendeu a web.

Em seu perfil do Instagram, Lívia Andrade compartilhou uma sequência de fotos mostrando o look confortável para o dia na Flórida, Estados Unidos.

Para curtir o domingão, Lívia Andrade apostou em um look confortável, com um camisetão branco e botas tratoradas. Além disso, completou o look com óculos escuros e uma bolsa de grife.

Não demorou para os seguidores de Lívia Andrade marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza de milhões da loira: "É maravilhosa demais", disse um. "Gata!", ressaltou outro. "Como é chique", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Lívia Andrade:

Lívia Andrade revela acidente no Domingão e esclarece se foi demitida

Nos últimos dias, Lívia Andrade usou seus Stories no Instagram para conversar com os fãs sobre alguns assuntos. Logo ao voltar da viagem que fez com o namorado para Paris, a famosa se pronunciou ao faltar no Domingão Com Huck ao vivo.

Na ocasião, ela explicou o motivo de sua ausência e esclareceu os boatos de que não estaria mais trabalhando na Globo. Além disso, a artista comentou sobre um acidente que sofreu no palco de Luciano Huck (50) e que lhe rendeu até uma ida ao dentista.

