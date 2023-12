Com a filha, Gretchen exibe corpaço impressionante na academia

Com a cintura bem fina, Gretchen exibe corpaço escultural ao treinar com uma das filhas na academia; veja como beleza é de família

A cantora Gretchen impressionou ao se mostrar na academia ao lado de sua filha, Giullia Miranda. Nesta quarta-feira, 27, a famosa compartilhou registros treinando com a herdeira e chamou a atenção com seu físico escultural.

Usando um look fitness azul, a Rainha do Rebolado ostentou sua cinturinha bem esculpida após algumas cirurgias e mostrou que a beleza é de família já que a herdeira também esbanjou todo seu charme ao surgir com uma roupa de ginástica igual a da mãe, mas de cor diferente.

"Treinando muito. E hoje com companhia. Com minha filha @giullia_miranda", escreveu Gretchen ao postar os registros em sua rede social. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindas", elogiaram os fãs. "Uau", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen encantou ao postar um clique com sua outra filha, Valentina Miranda. Vale lembrar que, a famosa tem seis filhos, sendo que cinco deles são biológicos e uma é adotiva. São eles: Thammy Miranda, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia, fruto de inseminação artificial, e Valentina (adotiva).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético. Nesta terça-feira, 05, ela revelou aa decisão em sua rede social.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenass esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.