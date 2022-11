Com fenda na virilha, Simaria Mendes surge arrasadora Grammy Latino

Cantora Simaria Mendes elegeu vestido colado e com recorte no limite para evento internacional e arrasou

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 07h06

A cantora Simaria Mendes (40) não passou despercebida no tapete do Grammy Latino nesta quinta-feira, 17, em Las Vegas, nos EUA. Para o evento internacional, a artista apostou em um look arrasador e chamou a atenção.

Apesar de ter escolhido uma cor básica, o preto, a ousadia do vestido ficou por conta de seu modelo com fenda até o limite, o que deixou o pernão torneado da famosa em evidência.

Além disso, a roupa com tecido bem justo ao corpo deixou as curvas de Simaria bem desenhadas. "Estoy aquí Latin Grammy", disse ela na legenda dos cliques fazendo pose no tapete da premiação.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encherem a irmã de Simone Mendes (38) de muitos elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Ela é o poder", escreveram outros.

Ainda recentemente, em Miami, também nos EUA, Simaria faz a temperatura subir ao apostar em um vestido aberto para um passeio de barco.

Simaria arrasa com vestido com fenda no tapete do Grammy Latino; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

De look transparente, Simaria deixa parte íntima evidente e quase revela demais

Nas últimas semanas, Simaria causou ao compartilhar uma foto usando um vestido transparente. Sem nada por baixo, ela quase mostrou demais e arrancou suspiros em sua rede social.

Com os seios à mostra, a artista fez a temperatura subir ao se mostrar no clique com a roupa ousada. Inclusive, ela colocou um foguinho nos stories para os internautas reagirem ao verem a foto cheia de atitude.

