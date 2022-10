De biquíni aberto, Simaria ostenta decote poderoso e quase mostra demais

Cantora Simaria chamou a atenção ao quase fazer topless com biquíni bem recortado

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h56

A cantora Simaria Mendes (40) deu o que falar nos últimos dias ao aparecer com um biquíni bem ousado. Nesta quinta-feira, 20, ela compartilhou mais um registro usando a peça cheia de atitude e chamou a atenção.

Curtindo um barco em Miami, nos EUA, a artista apareceu deslumbrante vestindo o look com uma grande abertura nos seios. Com o decote evidente e quase mostrando demais, a famosa fez a temperatura subir.

Segurando óculos escuros, a irmã de Simone Mendes (38) fez pose para o clique e surgiu ao lado de uma tábua com vários tipos de tomate.

Veja o clique ousado de Simaria de biquíni:

De look transparente, Simaria deixa parte íntima evidente e quase revela demais

Nas últimas semanas, Simaria causou ao compartilhar uma foto usando um vestido transparente. Sem nada por baixo, ela quase mostrou demais e arrancou suspiros em sua rede social.

Com os seios à mostra, a artista fez a temperatura subir ao se mostrar no clique com a roupa ousada. Inclusive, ela colocou um foguinho no storie para os internautas reagirem ao verem a foto cheia de atitude.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!