Com decote saltando, Carla Diaz passa dos limites da beleza: ''Gata''

Atriz Carla Diaz surgiu arrasadora com vestido branco decotado no limite e chamou a atenção

A atriz Carla Diaz (32) deu um show de beleza com novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 16, a famosa publicou uma série de cliques exibindo a produção que fez para curtir uma noite e chamou a atenção com os detalhes.

Nos registros arrasadores, a ex-BBB posou deslumbrante usando um vestido branco nada básico. A peça longa com decote no limite, enfeitado com brilho, deixou a famosa cheia de sensualidade e classe.

"O #photodump da noite de ontem", escreveu Carla Diaz na legenda da publicação. Cheia de estilo, ela deu uma cor à combinação ao colocar sandálias cor de rosa.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram com tanta beleza. "Gata", admiraram os fãs. "Que linda", exclamaram outros. "Perfeita", enalteceram os seguidores.

Veja o look de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Acabou? Equipe de Carla Diaz se pronuncia após boatos de término de noivado com Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari (35) movimentaram as redes sociais recentemente. É que os fãs notaram que a musa deu "unfollow", no amado, em seu perfil no Instagram.

Assim que os admiradores dos pombinhos notaram a atitude da atriz, começaram a surgir boatos sobre o suposto término de noivado do casal. Mas tudo não passou de um grande mal-entendido.

Em um vídeo postado recentemente em seu Instagram, Becari comentou sobre os boatos do suposto término de seu relacionamento que estão saindo na web. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou?", afirmou ele.

Para desmentir as fake news, o empresário, inclusive, mostrou a aliança de noivado: "Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem...".