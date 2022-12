Acabou? Equipe de Carla Diaz se pronuncia após boatos de término de noivado com Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari deixam de se seguir nas redes e internautas levantam rumores sobre separação

Carla Diaz (32) e Felipe Becari (35) movimentaram as redes sociais nesta última quinta-feira (29). É que os fãs notaram que a musa deu "unfollow", no amado, em seu perfil no Instagram.

Assim que os admiradores dos pombinhos notaram a atitude da atriz, começaram a surgir boatos sobre o suposto término de noivado do casal. Mas tudo não passou de um grande mal entendido.

Segundo a equipe de Carla Diaz, teria ocorrido um problema técnico nas redes, já que nos últimos dias a conta do Instagram do deputado foi desativada e por esse motivo o seu nome não estaria aparecendo entre os seguidores da atriz.

Em um vídeo postado recentemente em seu Instagram, Becari comentou sobre os boatos do suposto término de seu relacionamento que estão saindo na web. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou?", afirmou ele.

Para desmentir as fake news, o empresário, inclusive, mostrou a aliança de noivado: "Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem. Se eu ficar de brincadeira aqui ou se eu ficar colocando coisas esparsas, às vezes um conteúdo tão difícil de ser produzido lá naquela guerra que vai ser, talvez as pessoas não vão entender", finalizou.

Mano, coitado do Felipe Becari kkkkkkkkkkkkkkkkk saiu uma fofoca que ele teria traído a Carla Diaz, ela veio a público desmentir e a notícia e na mesma semana o Instagram buga como se a Carla Diaz tivesse dado unfollow nele, mas ela não deu não 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Yt7w7S1Vdk — Júnior (@juninhocoments) December 29, 2022

