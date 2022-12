Fazendo carão, Carla Diaz surge com conjuntinho all black estiloso: ''A perfeição da gata''

Atriz Carla Diaz coleciona elogios ao publicar fotos exibindo produção impecável de terno feminino todo preto nada básico

A atriz Carla Diaz (32) usou as redes sociais na segunda-feira, 19, para compartilhar fotos exibindo um look poderoso para iniciar a semana!

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu usando um terno feminino da grife francesa Balmain. Esbanjando elegância, a gata apostou no carão ao posar com blazer com botões em dourado, calça justinha de cintura alta, marcando a silhueta, e um top por baixo.

Com os cabelos soltos, a artista ainda surgiu toda produzida com maquiagem leve e recebeu chuva de elogios dos admiradores.

"Esse foi o pretinho básico que escolhi para começar a semana. @balmain", escreveu Carla Diaz ao legendar a postagem.

"Obrigado por tanto. Amo muito você", declarou o noivo, Felipe Becari (35), nos comentários. "A perfeição da gataaa", elogiou Bruna Tavares. "A mulher gato perdeu o posto", brincou uma seguidora. "Extremamente elegante", exaltou outra. "Gata num nível absurdo", destacou uma terceira. "Não tenho estrutura para essa MULHER", babou mais uma.

Confira o look all black de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

De biquíni, Carla Diaz empina o bumbum, e noivo baba

A atriz Carla Diaz roubou a cena nas redes sociais recentemente ao mostrar como foi seu dia aproveitando o calorzão! Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma sequência de três registros em que aparece de biquíni curtindo uma piscina. Nas imagens feitas pelo noivo, Felipe Becari (35), a ex-BBB surgiu deitada em uma boia dentro d'água.

Usando biquíni laranja cavado, a loira empinou o bumbum exibindo suas curvas perfeitas e colecionou chuva de elogios dos admiradores, recebendo também declaração do amado, que é deputado federal de São Paulo. "Por aqui o domingo foi assim… E quem der zoom, vai para o inf3rno, disse meu noivo…", brincou Carla.

