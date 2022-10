Com decote profundo, Lívia Andrade quase mostra demais em fotos arrasadoras: ''Deusa''

Apresentadora Lívia Andrade escandalizou ao surgir com look mega decotado em cenário da França

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 14h14

A apresentadora Lívia Andrade (39) impressionou ao resgatar algumas fotos que fez durante sua viagem por Paris, na França. Nesta quinta-feira, 06, a famosa compartilhou o ensaio arrasador que fez no local luxuoso e roubou a cena.

Nos registros, a loira apareceu deslumbrante usando um vestido preto bem decotado e quase mostrou demais ao deixar os seios marcados sem sutiã.

"Saudade dos jardins de Versailles na França", disse Lívia Andrade na legenda dos cliques em que apareceu fazendo várias poses com a combinação fashion com um sapato rosa pink.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Deusa demais", admiraram os seguidores. "Divina e exuberante", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, logo ao voltar de viagem, Lívia Andrade revelou um acidente que sofreu no palco do Domingão e que precisou arrumar um buraco em sua boca após o ocorrido no palco de Luciano Huck (50).

No último programa, a apresentadora não marcou presença na atração, o que gerou vários boatos de não estar mais na Globo. Em vários vídeos, ela explicou sua ausência e comentou se continuará na emissora carioca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com o namorado em Paris

Nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu toda estilosa para torcer para o Brasil no estádio em Paris. Usando a camiseta da seleção com peças elegantes, a famosa apareceu deslumbrante aproveitando o momento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o amado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

