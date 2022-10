Com cabelo curtinho, Eliana ultrapassa os limites da beleza em Noite Solidária do Teleton

A apresentadora Eliana esbanjou beleza em vestido luxuoso na Noite Solidária da campanha AACD Teleton

Nesta quarta-feira, 5, Eliana Michaelichen esbanjou beleza ao comparecer a Noite Solidária da AACD Teleton, organização que completa seus 25 anos.

A apresentadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curto, e um vestido rosa vibrante com babados e uma luva da mesma cor para complementar o look.

O evento beneficente em São Paulo contará com apresentações musicais de: Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, Gian & Giovani e Edson & Hudson.

Nomes como Joelma, Silvia Abravanel e o jornalista Carlos Tramontina também marcaram presença no evento com looks estilosos.

Confira aqui o look de Eliana e de outras celebridades presentes no evento!

