Com biquíni ousado, Simaria exibe curvas esculturais durante passeio de barco em Miami

A cantora Simaria curtiu o dia ensolarado para passear de barco e apostou em um biquíni preto com recortes ousados

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 19h19

Simaria Mendes(40) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpo escultural enquanto renovava o bronzeado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta terça-feira, 18, a cantora surgiu usando um biquíni preto, com recortes ousados nos seios, durante um passeio de barco em Miami, nos Estados Unidos. Ela também deixou o cabelo preso e usou óculos escuros.

Ao dividir as imagens na internet, Simaria fez uma reflexão. "Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem logo recebeu várias curtidas e elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Dona de toda beleza existente no mundo", comentou outra. "Passo mal com tanta beleza", falou uma fã. "Que musa perfeita", escreveu mais uma.

Confira as fotos de Simaria de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria revela motivo do fim da dupla com Simone

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Simaria revelou mais detalhes sobre o fim da dupla com a irmã, Simone. Ela conversou com a repórter Renata Ceribelli e deu a sua versão sobre o motivo para o término da parceria com a irmã, explicando que elas tinham objetivos diferentes na carreira.

"Eu queria uma coisa, e ela outra. O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'", confessou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!